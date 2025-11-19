Los 49ers de San Francisco y su importancia en el turismo en Estados Unidos

No es un secreto que el deporte profesional y amateur en Estado Unidos es un pilar fundamental en muchos aspectos de la sociedad norteamericana, incluyendo el crecimiento en el turismo que generan los equipos y eventos en el país del norte.

Uno de los ejemplos más claros en este rubro son los 49ers de San Francisco, pieza clave en el crecimiento del turismo en la Ciudad del Golden Gate. Teniendo uno de los equipos más importantes y con más historia en la NFL, la ciudad de San Francisco recibe aproximadamente al año más de 25 millones de turistas generando ganancias multimillonarias a través de la visita de todas las personas que quieren conocer la ciudad de San Francisco y a su equipo de futbol americano.

Un paso importante en este crecimiento es la alianza entre los 49ers y la Asociación San Francisco Travel, unión global multi-anual que aprovechará la poderosa marca y la base de aficionados de los 49ers para impulsar el turismo a San Francisco. Este anuncio marca la primera colaboración de los 49ers con un destino turístico Estadounidense y se concretó antes de los grandes eventos en el Estadio de los 49ers el próximo año, lo cual pondrá a San Francisco y el Área de la Bahía en el centro de atención internacional. Por este acuerdo, San Francisco Travel se convierte en el Socio Oficial de Viajes Nacionales de los San Francisco 49ers en Estados Unidos.

Los esfuerzos conjuntos de marketing internacional se enfocarán en dos mercados estratégicos para el turismo al Área de la Bahía de San Francisco: México y el Reino Unido, donde los 49ers cuentan con una base de aficionados sólida y derechos oficiales de mercadeo a través del Global Markets Program de la NFL.