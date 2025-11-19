Tiene 28 años, fue porrista de la NFL y hoy es campeona de la WWE

La última edición de RAW trajo consigo la conquista por el campeonato de Maxxine Dupri, una luchadora que apenas cuenta con 28 años de edad pero que ya puede presumir haber obtenido el Título Intercontinental Femenil de la WWE, algo que logró al destrozar a Becky Lynch.

Maxxine Dupri sorprendió a propios y extraños luego de derrotar a Becky Lynch y, con ello, quedarse con el Campeonato Intercontinental de la WWE, demostrando, así, que es uno de los rostros fuertes de la empresa. Dicho esto, ¿sabías que antes de llegar a la WWE estuvo en la NFL?

Maxxine Dupri, de la NFL a ser campeona en la WWE

Si bien tiene mucho por mejorar en el cuadrilátero, Maxinne Dupri ha logrado acaparar los reflectores debido a la conquista de este campeonato, algo que muy pocos veían posible y más considerando que, en el pasado, formaba parte del grupo de porristas de la NFL.

Y es que, antes de firmar un contrato con la WWE, la luchadora formó parte de la NFL como animadora, porrista y bailarina de los Rams de los Ángeles. De igual modo, tuvo un breve periodo por la NBA gracias al paso que tuvo con los Phoenix Suns, por lo que su afiliación al deporte ha estado desde siempre.

Ahora, se espera que Dupri siga mejorando en la WWE para mantenerse en lo alto de la empresa durante los próximos años. Por si esto fuera poco, fuera del wrestling la mujer ha trascendido en la moda gracias a contar con su propia línea de ropa, misma que tiene como nombre “Jaunty”.

¿Qué le espera a Maxxine Dupri en la WWE?

Ya con el Campeonato Intercontinental en su cintura, se espera que Maxxine Dupri siga con su feudo ante Becky Lynch tal y como ha ocurrido desde hace unas semanas, aunque tampoco se descarta que otras luchadoras del roster midcard femenino de la WWE busquen desesperadamente su título para el 2026.