¿Adiós a la Liga BBVA MX? Estos son los 5 jugadores de México que podrían irse a Europa tras el Mundial 2026
Conoce a los jugadores de la Selección Mexicana que llamaron la atención del Viejo Continente
La Selección Mexicana dejó una grata sorpresa dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por la labor de algunos jugadores de la Liga BBVA MX que despertaron el interés del futbol de Europa, varios tendrán la posibilidad de salir de México y dar el salto al viejo continente.
Son 5 los futbolistas de México que cuentan con serios argumentos para poder llegar a Europa. Aquí te dejaremos una breve lista sobre el papel de cada uno de los jugadores, así como los posibles destinos que pueden tener de cara a la siguiente temporada.
Los jugadores de México que podrían irse a Europa tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Raúl Rangel
El portero de Chivas contó con una importante participación en la justa mundialista tras dejar 4 porterías imbatidas en 5 partidos, dejando un registro histórico dentro de la Selección Mexicana al sumar por primera vez una Fase de Grupos sin ningún gol en contra. De acuerdo con reportes desde Europa, se habla del interés por Raúl Rangel en ligas como las de Portugal y España.
Israel Reyes
El defensor del Club América registró 4 partidos disputados de 5 posibles dentro del Mundial. Israel Reyes destacó por su gran oficio defensivo y versatilidad para jugar como lateral derecho o central. En ese sentido, se habla de un interés por parte del futbol de Europa, especialmente de la Serie A de Italia.
Erik Lira
La labor del centrocampista de Cruz Azul dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ habría despertado el interés del futbol de Europa. A partir de partidos importantes en la fase de eliminación como lo fue el cruce ante Ecuador o los Octavos de Final ante Inglaterra, se habla de un posible interés por Erik Lira desde países de Europa como Francia y España.
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Gilberto Mora
El joven sensación de la Selección Mexicana demostró su calidad dentro del evento más importante a nivel de selecciones, por lo que el interés del balompié europeo no tardó en hacerse esperar. Ya se reporta que Inglaterra y España son los principales destinos que podría tener Gilberto Mora una vez que cumpla los 18 años de edad.
Armando González
A pesar de sumar un partido en el certamen, el delantero de Chivas sigue llamando la atención de Europa. Según Transfermarkt, Armando González cuenta con una carta valorada en 15 millones de euros. Se indica que desde Alemania habría un interés por contratar sus servicios en este mercado de fichajes.