Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 27 de agosto, partido de la semana 3 de la pretemporada de la NFL 2026; marcador online

Los Chargers y los Rams se enfrentan en la Semana 3 para definir los últimos detalles antes de que arranque la verdadera acción de la temporada regular 2026. El majestuoso SoFi Stadium será el escenario de este choque.

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Los Rams llegan con un paso perfecto y la moral por las nubes. El equipo ha mostrado un dominio total en sus dos primeros compromisos, comenzando con una sólida victoria de 20 a 12 en calidad de visitantes sobre los Kansas City Chiefs. Días después, dieron un golpe de autoridad al blanquear a los New Orleans Saints con un contundente marcador de 34 a 0, demostrando un nivel imponente tanto a la ofensiva como a la defensiva.

En contraste, los Chargers han tenido un camino de altibajos, arrancaron con el pie derecho tras vencer cómodamente 27 a 7 a los Houston Texans a domicilio, pero la semana pasada sufrieron un duro descalabro en casa frente a los San Francisco 49ers, cayendo 41 a 17. Este último ensayo será vital para que el cuerpo técnico logre corregir los errores en su esquema y defina los últimos cortes del plantel.

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