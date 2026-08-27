TV Azteca Deportes transmitirá Los Ángeles Chargers vs Los Ángeles Rams, partido de pretemporada de la semana 3 de la pretemporada de la NFL 2026
Los Ángeles Rams buscarán mantener el buen paso de la pretemporada cuando se enfrenten este jueves a Los Ángeles Chargers
Este jueves 27 de agosto continúa la preparación de los equipos de la NFL rumbo al arranque de la Temporada regular 2026 y a través de la señal de Azteca Deportes Network podrás disfrutar del encuentro entre Los Ángeles Chargers vs Los Ángeles Rams de la pretemporada.
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Los Ángeles Rams por la señal de Azteca Deportes Network
Este jueves 27 de agosto tendremos en vivo la transmisión del encuentro entre Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, de pretemporada 2026 de la NFL.
Los Carneros se posicionan como el mejor equipo de la pretemporada tras sus victorias previas ante Kansas City Chiefs y New Orleans Saints y buscarán mantener la inercia ganadora ahora también contra sus vecinos, los Cargadores.
Los Chargers, por su parte, tienen un panorama opuesto ya que ganaron en su primer juego frente a Houston Texans, pero sucumbieron en su segundo enfrentamiento contra San Francisco 49ers.
Los 5 primeros partidos de Los Angeles Rams en la Temporada 2026 de la NFL:
- Semana 1
- Fecha: Jueves 10 de septiembre, 2026
- Rival: San Francisco 49ers
- Lugar: Melbourne Cricket Ground
- Semana 2
- Fecha: Lunes 21 de septiembre, 2026
- Rival: New York Giants
- Lugar: Estadio SoFi
- Semana 3
- Fecha: Domingo 27 de septiembre, 2026
- Rival: Denver Broncos
- Lugar: Empower Field en Mile High
- Semana 4
- Fecha: Domingo 4 de octubre, 2026
- Rival: Philadelphia Eagles
- Lugar: Lincoln Financial Field
- Semana 5
- Fecha: Lunes 12 de octubre, 2026
- Rival: Buffalo Bills
- Lugar: Estadio SoFi, Inglewood
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