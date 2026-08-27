TV Azteca Deportes transmitirá Los Ángeles Chargers vs Los Ángeles Rams, partido de pretemporada de la semana 3 de la pretemporada de la NFL 2026

Este jueves 27 de agosto continúa la preparación de los equipos de la NFL rumbo al arranque de la Temporada regular 2026 y a través de la señal de Azteca Deportes Network podrás disfrutar del encuentro entre Los Ángeles Chargers vs Los Ángeles Rams de la pretemporada.

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Los Ángeles Rams por la señal de Azteca Deportes Network

Este jueves 27 de agosto tendremos en vivo la transmisión del encuentro entre Los Angeles Chargers vs Los Angeles Rams en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México, de pretemporada 2026 de la NFL.

Los Carneros se posicionan como el mejor equipo de la pretemporada tras sus victorias previas ante Kansas City Chiefs y New Orleans Saints y buscarán mantener la inercia ganadora ahora también contra sus vecinos, los Cargadores.

Los Chargers, por su parte, tienen un panorama opuesto ya que ganaron en su primer juego frente a Houston Texans, pero sucumbieron en su segundo enfrentamiento contra San Francisco 49ers.

Los 5 primeros partidos de Los Angeles Rams en la Temporada 2026 de la NFL:

Semana 1

Fecha: Jueves 10 de septiembre, 2026 Rival: San Francisco 49ers Lugar: Melbourne Cricket Ground

Semana 2

Fecha: Lunes 21 de septiembre, 2026 Rival: New York Giants Lugar: Estadio SoFi

Semana 3

Fecha: Domingo 27 de septiembre, 2026 Rival: Denver Broncos Lugar: Empower Field en Mile High

Semana 4

Fecha: Domingo 4 de octubre, 2026 Rival: Philadelphia Eagles Lugar: Lincoln Financial Field

Semana 5

Fecha: Lunes 12 de octubre, 2026 Rival: Buffalo Bills Lugar: Estadio SoFi, Inglewood



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