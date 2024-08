Los inesperados comentarios de Vinicius Junior sobre Mbappé

Vinicius Jr, futbolista brasileño, ha declarado que se siente optimista para afrontar una nueva temporada europea con el Real Madrid y su nueva versión de los “Galácticos”, parece motivar al delantero Merengue para el inicio de la campaña 2024-2025.

“Vini” de 25 años, expresó en la conferencia de prensa previa a su partido ante el Chelsea y recalcó que el nuevo plantel le hace mucha ilusión compartir cancha con los nuevos refuerzos del conjunto Blanco.

El extremo izquierdo del Real Madrid declaró lo siguiente:

“Estoy muy bien, contento de estar de vuelta con todo el equipo, el staff y la gente que trabaja con nosotros. Toca ya volver centrado porque el primer partido ya es una final. Estamos preparándonos y esperando a los jugadores que quedan para que esta temporada sea como la última.

“Siempre entreno bastante para poder volver muy cerca del nivel que dejé en la última temporada y para estar preparado lo más rápido posible porque no tenemos tantos días. El 14 ya tenemos un gran partido y luego empieza LaLiga. Ya estamos preparados. Quiero ganar más títulos que la última temporada, marcar más goles, dar más asistencias y seguir evolucionando porque solo tengo 24 años. Ya llevo aquí seis años, pero no me canso de ver a Luka Modric jugando un año más con nosotros y poder aprender de él y de todos los otros jugadores siempre es bueno”

LAS PALABRAS DE VINI A MBAPPÉ

El astro del país sudamericano, comentó que se podrá replicar el éxito conseguido en la temporada pasada, de la mano de Kylian Mbappé como su delantero estrella.

“Va a ser brutal, espero que podamos hacer grandes cosas. Tenemos que cuidar de él y hacer lo posible para que se pueda adaptar lo más rápido posible. Siempre es complicado llegar a otro club, pero ya lo hicimos con Jude, que llegó en la última temporada y ha brillado. Ojalá lo podamos repetir con Kylian”