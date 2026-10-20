Lamine Yamal tiene su propio funko original, pero pocos han visto la peculiar pose con la que lo fabricaron

Los coleccionistas de artículos deportivos pueden encontrar dos versiones oficiales de la figura inspirada en el delantero del FC Barcelona. Funko comercializa una edición con los brazos cruzados y otra en la que aparece Lamine Yamal de rodillas, la peculiar pose con la que lo fabricaron. Mientras que Lionel Messi tiene estas 2 figuras que todo aficionado debería tener.

Lo que debes saber del Funko de Yamal

La versión de del español, quien no quiere ser mejor que Messi ni Pelé, destaca por su postura y lleva el nombre oficial de Pop! Lamine Yamal (Kneeling). El catálogo de Funko México indica que mide aproximadamente 9.4 centímetros de altura y corresponde al número 107 de la caja.

El precio del Funko de Yamal es de 319 pesos.|Funko

El precio publicado en el sitio mexicano es de 319 pesos, aunque la disponibilidad puede cambiar. En la tienda estadounidense, la misma pieza aparece por 14.99 dólares. A este precio se le suman 169 pesos, si es que quieres un protector para el Funko.

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El otro Funko de Lamine

La segunda alternativa aparece en el catálogo como Pop! Lamine Yamal. Esta edición mide aproximadamente 10.7 centímetros y corresponde al número 74. Su descripción oficial destaca el uniforme del Barcelona, el cabello con la parte superior rubia y la pose de celebración con los brazos cruzados.

La diferencia de altura entre ambos modelos es de 1.3 centímetros: la versión clásica alcanza los 10.7 centímetros, mientras que la edición de rodillas llega a 9.4. También cambia su numeración de colección, un dato útil para quienes buscan una pieza específica o desean comprobar que la referencia del empaque coincide con la ficha del fabricante.

¿Cómo reconocer los Funko originales?

La tienda oficial de Funko México muestra ambas versiones con un precio publicado de 319 pesos cada una. La ficha del modelo clásico utiliza el número de artículo 89370, mientras que la versión arrodillada corresponde al 93701.

Antes de realizar una compra, se recomienda comparar el número de artículo, la altura indicada y las fotografías del producto con la ficha oficial. Esos detalles ayudan a diferenciar la edición arrodillada de la versión con los brazos cruzados y ayudan a evitar confusiones entre modelos de una misma colección.