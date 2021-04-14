Los mexicanos que han ganado oro en Juegos Olímpicos

México. 13 medallas de oro ha conseguido la delegación de México en la historia de los Juegos Olímpicos en su etapa moderna que consta de 125 años de existencia.

La primera participación de deportistas mexicanos fue en París 1900 con los integrantes del equipo de polo denominado Norteamérica, constituido por Manuel Escandón Barrón, Pablo Escandón Barrón, Eustaquio Escandón Barrón y William Hyden Wright.

Su primera participación como delegación mexicana fue en los Juegos Olímpicos de París 1924 .

la primera medalla de oro se ganó en Londres 48

Hasta los Juegos Olímpicos de Londres 1948 México consiguió su primera presea dorada a través del Teniente Coronel Humberto Mariles en la prueba de equitación, con su caballo “Arete” ganó la prueba de salto individual y junto con los jinetes nacionales Rubén Uriza y Alberto Valdez se llevaron la prueba por equipos.

También hay que mencionar que Mariles consiguió la medalla de bronce en la prueba de tres días.

En los juegos Olímpicos de Melbourne 1956 el clavadista Joaquín Capilla ganó la tercera medalla dorada para México al conquistar la prueba de clavados en la modalidad de plataforma de 10 metros. En esos mismos juegos, Capilla consiguió bronce en trampolín de 3 metros.

Por si te interesa: 18 guerreros mexicanos hacen historia en Londres 2012

Tuvieron que pasar 12 años para que Felipe “El Tibio” Muñoz se consagrara en la alberca olímpica Francisco Márquez en los Juegos Olímpicos México 68 teniendo uno de los episodios más emocionantes del deporte mexicano. “El Tibio” (Le pusieron ese apodo ya que no le gustaba el agua de la alberca, la cual le parecía muy fría o muy caliente) obtuvo el oro en la prueba de 200 metros pecho con 10,000 aficionados en la alberca y millones viéndolo desde la televisión que lo acompañaron en la competencia con los gritos de “México, México”

Los boxeadores Ricardo Delgado (en la categoría Mosca) y Antonio Roldán (en la categoría Pluma) también le dieron la presea dorada a México en estos mismos juegos, en un deporte que es de los favoritos de los mexicanos.

En los Juegos Olímpicos Montreal 76, México consigue su primera medalla de oro en Atlétismo a través de Daniel Bautista que ganó la prueba de caminata 20 kilómetros. El policía de profesión entró a un Estadio Olímpico abarrotado de aficionados que aplaudieron su gran logro.

El momento cumbre de la caminata mexicana se vivió en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 cuando en la prueba de 20 kilómetros Ernesto Canto se llevara la presea de oro, seguido por Raúl González que obtuvo la medalla de plata. Pocos días después, Raúl González se cubriría de gloria al ganar la prueba de 50 kilómetros, tercer oro de México en Atletismo en la historia en participación olímpica.

Soraya Jiménez, primera mujer mexicana en ganar presea dorada

La décima oro para México se consiguió hasta los Juegos Olímpicos Sidney 2000 cuando Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla dorada, en este caso en halterofilia venciendo en forma sorpresiva a las pesistas orientales.

En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Guillermo Pérez se subió en lo más alto del podio al ganar en Taekwondo la categoría -58 kilogramos consiguiendo el triunfo en un emocionante combate ante el dominicano Yulis Mercedes, otro momento inolvidable para los mexicanos.

Pocos días después, María del Rosario Espinoza, una de las mejores taekwondoines de la historia, ganó la medalla de oro en la categoría de más de 67 kilogramos al derrotar a Nina Solheim de Noruega en los Juegos Olímpicos de Beijing.

María del Rosario se ha subido dos veces más al podio olímpico, una en Londres 2012 (bronce) y Río de Janeiro 2016 (plata).

Por si te interesa: Atletas que marcaron un antes y un después

En los Juegos Olímpicos de Londres 2014 se consiguió la más reciente presea dorada para México y fue gracias al deporte preferido de los mexicanos, el futbol. La Selección Azteca dirigidos por Luis Fernando Tena conquistaron la medalla de oro, tras vencer a Brasil 2-1, en el mítico Estadio Wembley. Oribe Peralta se vistió de héroe en un par de ocasiones para así conseguir el mayor logro de la escuadra mexicana.

