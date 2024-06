Los números de Andrés Montaño con Mazatlán que enamoraron a Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul hizo oficial a su segundo refuerzo de cara al Apertura 2024, se trata de Andrés Montaño, futbolista mexicano que acaba de abandonar la concentración de la Selección nacional y ya reportó con el cuadro de Martín Anselmi durante la pretemporada celeste.

Andrés Montaño fue una de las revelaciones del torneo anterior en la Liga BBVA MX y varios equipos se interesaron en el atacante ahora ex cañonero; sin embargo, Cruz Azul siempre llevó la delantera y pudo hacerse de los servicios del jugador de 22 años de edad.

Con estos números llega Andrés Montaño a la Máquina de Cruz Azul:

Andrés Montaño: 22 años de edad

117 partidos oficiales incluyendo torneos sub 20 y 23 con el cuadro del Mazatlán.

8 anotaciones en primera división entre Liga MX y Leagues Cup

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.



Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.

Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.

Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.