La probable alineación de Pumas para enfrentar a Chivas

Los Pumas de la UNAM tendrán que plantearse la posibilidad de jugar sin dos de sus máximas figuras este sábado en Guadalajara. El equipo del DT argentino Gustavo Lema no contaría con nombres importantes: Lisandro Magallán y Julio González. El partido ante el Rebaño es catalogado en Pumas como una final.

“Para nosotros el partido de Chivas es un partido de liguilla y como si fuera una final. Es importante para sellar la seguidilla de partidos con equipos importantes de la liga, con quienes hemos competido y dado la cara. El cambio de sistema me benefició mucho. Me da soltura para poder atacar. Si bien tengo que defender como lateral derecho, tengo tres centrales para cubrirme cuando hago recorridos largos. Contento porque se han dado los resultados”, comentó en rueda de prensa el futbolista universitario, Robert Ergas.

El estratega argentino, elegiría estos once

Por otro lado, se refirió a lo mucho que ha crecido en el equipo en el actual torneo. El jugador uruguayo ha sabido hacerse con un lugar en el cuadro titular dirigido por Gustavo Lema. Esta sería la probable alineación para el duelo en Guadalajara: Gil Alcalá, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Robert Ergas, César Huerta, José Caicedo, Piero Quispe, Ulíses Rivas, Ignacio Pussetto y Memo Martínez.

“Me costó bastante el tema físico y de la altura. Al ser extranjero y estar en un equipo tan grande como Pumas, la obligación de rendir y ser una pieza fundamental me daba una auto presión. Me jugó mala pasada. Fue importante el tema de hablar con el Cuerpo técnico. Desde esa tal crisis, después del torneo en EU y que recibíamos muchos goles, tuvimos mucha autocrítica. Fue un pilar muy grande en el área de mejora. Hay que afrontar un partido como si fuera un final. No suponer, jugar cada partido”, sentenció el jugador felino previo al partido ante Chivas en la Perla Tapatía.

