Los partidos de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes

La marca número uno del futbol mexicano hará su aparición en la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con una doble cartelera. El Viernes Botanero nos trae dos cotejos imperdibles con cuatro clubes que buscarán las tres unidades a como de lugar en busca de subir en la tabla general.

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A primera hora tendremos el Puebla contra Atlante desde el histórico Estadio Cuauhtémoc en un compromiso que pinta para tener un sinfín de emociones desde el primer minuto. La Franja buscará recuperar sensaciones tras su derrota por la mínima diferencia ante Toluca en el partido pendiente de la fecha siete, mientras que, los pupilos de Miguel Herrera querrán sacar unidades para rascar la zona de liguilla.

Más tarde, la frontera norte del país se pinta de gala para el encuentro entre los Bravos de Juárez y los Tigres de la UANL con un equipo chihuahuense urgido de su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026. En el caso de los regiomontanos, necesitan el triunfo para acercarse a la línea de puntos (13) que marca la liguilla.

Partidos de la jornada 9 de la Liga MX por TV Azteca Deportes

Puebla vs Atlante

19:00 horas (centro de México)

Estadio Cuauhtémoc, Puebla

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FC Juárez vs Tigres UANL

21:00 horas (centro de México)

Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

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