OFICIAL: El árbitro que impartirá justicia en el Clásico Nacional

El partido que paraliza México está a la vuelta de la esquina, la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 nos trae el Clásico Nacional entre el Club América y las Chivas del Guadalajara. El Estadio Banorte será sede de uno de los cotejos más pasionales de la Liga MX y para impartir justicia, la Comisión de Árbitros designó a Víctor Alfonso Cáceres Hernández como el silbante principal de este compromiso entre azulcremas y rojiblancos.

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A través de un comunicado oficial, la Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones de esta semana y la que destacó fue justamente la del Clásico Nacional. De hecho, Cáceres Hernández le ganó la carrera a Marco Antonio Ortíz, Óscar Mejía y a la mundialista en la pasada Copa del Mundo; Katia Itzel García. Por sí fuera poco, Alfonso será equipo junto a silbantes de experiencia como Alberto Morín, Óscar Macías y Guillermo Pacheco.

Árbitros América vs Chivas del Apertura 2026

Estadio: Banorte

Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría

Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

El partido entre los pupilos de Guillermo Almada y los dirigidos por Gabriel Milito será este sábado 19 de septiembre en punto de las 9:15 de la noche desde el Estadio Banorte. Cabe destacar que, el ganador podría quedarse como líder del certamen a espera de lo que haga el Toluca contra Santos Laguna un día después.