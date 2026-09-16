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OFICIAL: El árbitro que impartirá justicia en el Clásico Nacional

Víctor Alfonso Cáceres fue designado como el central que estará en el partido entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara en la jornada 9 del Apertura 2026

Árbitro Clásico Nacional
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

El partido que paraliza México está a la vuelta de la esquina, la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 nos trae el Clásico Nacional entre el Club América y las Chivas del Guadalajara. El Estadio Banorte será sede de uno de los cotejos más pasionales de la Liga MX y para impartir justicia, la Comisión de Árbitros designó a Víctor Alfonso Cáceres Hernández como el silbante principal de este compromiso entre azulcremas y rojiblancos.

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A través de un comunicado oficial, la Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones de esta semana y la que destacó fue justamente la del Clásico Nacional. De hecho, Cáceres Hernández le ganó la carrera a Marco Antonio Ortíz, Óscar Mejía y a la mundialista en la pasada Copa del Mundo; Katia Itzel García. Por sí fuera poco, Alfonso será equipo junto a silbantes de experiencia como Alberto Morín, Óscar Macías y Guillermo Pacheco.

Árbitros América vs Chivas del Apertura 2026

  • Estadio: Banorte
  • Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
  • Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez
  • Árbitro Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría
  • Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios
  • Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
  • Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

El partido entre los pupilos de Guillermo Almada y los dirigidos por Gabriel Milito será este sábado 19 de septiembre en punto de las 9:15 de la noche desde el Estadio Banorte. Cabe destacar que, el ganador podría quedarse como líder del certamen a espera de lo que haga el Toluca contra Santos Laguna un día después.

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