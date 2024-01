Los próximos partidos de Cruz Azul en el Estadio Azul

La Máquina de Cruz Azul no ha iniciado de la mejor forma el Clausura 2024, con un punto de seis posibles y sin ganar en lo que va del certamen, una derrota en casa frente a los Tuzos del Pachuca y un empate sin goles en la frontera con Juárez FC.

Te puede interesar: Rogelio Funes Mori sufrió fractura de costillas vs San Luis

Con una derrota por la mínima diferencia en la Jornada 1 el pasado sábado 13 de enero, en un duelo que significó el regreso de la Máquina al Estadio Ciudad de los Deportes, la que fue su casa por más de 23 años, Cruz Azul buscará romper una maldición de no coronarse cuando juega de local en ese inmueble desde 1997.

Aquí repasamos los siguientes partidos de Cruz Azul como local en el Estadio Azul:

Jornada 3 | 27 enero | Cruz Azul vs Mazatlán



Jornada 4 | 30 enero | Cruz Azul vs Xolos de Tijuana

Jornada 6 | 10 febrero | Cruz Azul vs Atlético de San Luis

Jornada 7 | 17 febrero | Cruz Azul vs Tigres

Jornada 10 | 2 marzo | Cruz Azul vs Chivas

Jornada 12 | 16 marzo | Cruz Azul vs Necaxa

Jornada 14 | 6 abril | Cruz Azul vs Rayados

Jornada 16 | 20 abril | Cruz Azul vs Atlas

Te puede interesar: Histórico jugador de Pumas debutó con gol en su nuevo equipo

La advertencia del Chaco Giménez a Martín Anselmi

Luego de no conseguir el triunfo a pesar de tener la oportunidad desde los once pasos en los minutos finales, el cuadro de Martín Anselmi ha iniciado con el pie izquierdo el torneo del futbol mexicano y un ex jugador histórico celeste aprovechó para mandar una advertencia al actual técnico de Cruz Azul, el entrenador argentino, Martín Anselmi.

“Si en dos jornadas más no ganas, se te va a venir un problema grande. Con el antecedente de la discusión de Juan Escobar, que el equipo no gana, no genera, yo te digo que después no hay proyecto que aguante y eso es una realidad. Los aficionados celestes son muy exigentes, por lo que si no ven resultados, será difícil sostener el proyecto”, mencionó uno de los últimos íconos de la Máquina de Cruz Azul.