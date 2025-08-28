deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Internacional
Nota

Los rivales a los que enfrentarán los jugadores mexicanos en la Champions League

Rodrigo Huescas con el Copenhague y Alex Padilla del Athletic Bilbao conocieron su suerte en el sorteo del torneo continental más importante a nivel clubes.

Mexicanos Champions League
Erick De la Rosa
Internacional
Compartir

Terminó la espera, la suerte está echada y la fase de liga de la UEFA Champions League está definida. El Copenhague de Rodrigo Huescas y Alex Padilla con el Athletic Bilbao tienen rivales en el torneo continental y acá te dejamos todos los detalles de su aventura internacional de esta campaña.

El cuadro danés venció al Basel de Suiza en el último play-off para asegurarse un lugar en la fase de liga y con ello, el ex futbolista de Cruz Azul conoció el camino que tendrá que enfrentar junto a sus compañeros en el certamen. Por otro lado, Alex Padilla y los Leones de Bilbao también conocieron su calendario en el torneo y buscarán dar un golpe sobre la mesa en el certamen más importante a nivel clubes del mundo.

Te puede interesar: Así será el plan integral de preparación internacional en las Selecciones Menores en México

El calendario del Copenhague

  • Partidos en casa
  • Dortmund (equipo 1)
  • Leverkusen (equipo 2)
  • Napoli (equipo 3)
  • Kairat Almaty (equipo 4)
  • Partidos fuera de casa
  • Barcelona (equipo 1)
  • Villarreal (equipo 2)
  • Tottenham (equipo 3)
  • Qarabag (equipo 4)

Fechas de los partidos (calendario por definirse)

Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025
Jornada 2: 30 de septiembre-
1 de octubre de 2025 Jornada 3: 21-22 de octubre de 2025
Jornada 4: 4-5 de noviembre de 2025
Jornada 5: 25-26 de noviembre de
2025 Jornada 6: 9-10 de diciembre de 2025
Jornada 7: 20-21 de enero de 2026
Jornada 8: 28 de enero de 2026

Cabe destacar que, Huescas si es un habitual titular en el conjunto nórdico y podría ser una oportunidad muy buena en busca de llenarle el ojo a Javier Aguirre de cara al Mundial 2025.

El calendario del Athletic Bilbao

  • Partidos en casa
  • PSG (equipo 1)
  • Arsenal (equipo 2)
  • Sporting Lisboa(equipo 3)
  • Qarabag (equipo 4)
  • Partidos fuera de casa
  • Borussia Dortmund (equipo 1)
  • Atalanta (equipo 2)
  • Slavia Praga (equipo 3)
  • Newcastle United (equipo 4)

En el caso del guardameta, la cosa se pone más complicada al ser el tercer arquero del club Bilbaino. Aunque las lesiones de Unai Simón y algunas dudas que ha dejado Mikel Santos podrían abrirle la puerta del arco y ganarse un llamado del Vasco en las siguientes convocatorias.

Athletic Bilbao (Pertenece a La Liga)
FC Copenhague en Champions League
Notas - Champions League
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×