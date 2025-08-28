Los rivales a los que enfrentarán los jugadores mexicanos en la Champions League

Terminó la espera, la suerte está echada y la fase de liga de la UEFA Champions League está definida. El Copenhague de Rodrigo Huescas y Alex Padilla con el Athletic Bilbao tienen rivales en el torneo continental y acá te dejamos todos los detalles de su aventura internacional de esta campaña.

El cuadro danés venció al Basel de Suiza en el último play-off para asegurarse un lugar en la fase de liga y con ello, el ex futbolista de Cruz Azul conoció el camino que tendrá que enfrentar junto a sus compañeros en el certamen. Por otro lado, Alex Padilla y los Leones de Bilbao también conocieron su calendario en el torneo y buscarán dar un golpe sobre la mesa en el certamen más importante a nivel clubes del mundo.

El calendario del Copenhague

Partidos en casa

Dortmund (equipo 1)

Leverkusen (equipo 2)

Napoli (equipo 3)

Kairat Almaty (equipo 4)



Partidos fuera de casa

Barcelona (equipo 1)

Villarreal (equipo 2)

Tottenham (equipo 3)

Qarabag (equipo 4)

Fechas de los partidos (calendario por definirse)

Jornada 1: 16-18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre-

1 de octubre de 2025 Jornada 3: 21-22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4-5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25-26 de noviembre de

2025 Jornada 6: 9-10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20-21 de enero de 2026

Jornada 8: 28 de enero de 2026

Cabe destacar que, Huescas si es un habitual titular en el conjunto nórdico y podría ser una oportunidad muy buena en busca de llenarle el ojo a Javier Aguirre de cara al Mundial 2025.

El calendario del Athletic Bilbao

Partidos en casa

PSG (equipo 1)

Arsenal (equipo 2)

Sporting Lisboa(equipo 3)

Qarabag (equipo 4)



Partidos fuera de casa

Borussia Dortmund (equipo 1)

Atalanta (equipo 2)

Slavia Praga (equipo 3)

Newcastle United (equipo 4)

En el caso del guardameta, la cosa se pone más complicada al ser el tercer arquero del club Bilbaino. Aunque las lesiones de Unai Simón y algunas dudas que ha dejado Mikel Santos podrían abrirle la puerta del arco y ganarse un llamado del Vasco en las siguientes convocatorias.

