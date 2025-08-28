Así será el plan integral de preparación internacional en las Selecciones Menores en México

La Federación Mexicana de Futbol, a través de su Presidente Ejecutivo, Ivar Sisniega y la Dirección de Selecciones Nacionales Menores Varoniles, encabezada por Andrés Lillini, presentó el plan integral de preparación internacional para las diferentes categorías juveniles de México.Este proyecto se ha consolidado con grandes resultados en las competencias de la Concacaf: las selecciones Sub-20 y Sub-15 son campeonas vigentes de la región, mientras que la Sub-17 se impuso en su grupo bajo el formato actual de competencia.

Esta triple conquista no es producto de la casualidad, sino de un proceso formativo sólido, bien estructurado y respaldado por todas las áreas involucradas con las Selecciones Nacionales Menores. Pero el balón no se detiene y, por ello, el plan contempla un calendario de giras internacionales diseñado para consolidar la formación de los jugadores juveniles Sub-16, Sub-17, Sub-18 y Sub-20 en un entorno de alta competencia.

Las Copas del Mundo de este año Sub-20 en Chile y Sub-17 en Qatar representan desafíos de gran relevancia, por lo que las giras de estas categorías se planearon para optimizar la preparación de ambas selecciones. La Sub-20 iniciará una concentración en el CAR antes de viajar a Paraguay, donde cerrará su calendario de trabajo rumbo a la justa mundialista. Por su parte, la Sub-17 se concentrará en República Checa y enfrentará a selecciones europeas de alto nivel en su última gira previa al Mundial de Qatar. En el caso de la Sub-18, el proyecto tiene un alcance más amplio, ya que busca proyectar a los talentos mexicanos en las principales ligas europeas, en esta ocasión la española.

La Sub-16, en tanto, participará en el Torneo Internacional de Fuerzas Básicas, organizado por la Liga BBVA MX, donde se medirá contra clubes nacionales como Necaxa, Pumas, Santos y Rayados e internacionales como Peñarol de Uruguay y los equipos de la MLS Orlando City y Real Salt Lake.

Así la planeación en la Federación Mexicana de Futbol para la preparación de las selecciones menores que comenzará a partir de estos días y servirá para el desarrollo del talento joven en el fútbol mexicano.

