My Hero Academia regresa a Fortnite con increíbles skins

Epic Games presentó la llegada de la segunda oleada de los personajes del anime My Hero Academia a Fortnite, así como el lanzamiento del objeto muro de hielo de Todoroki, el regreso del Smash de Deku y las nuevas misiones de Deku y Todoroki.

Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, y Mina Ashido lucen atuendos espectaculares con el regreso de esta colaboración a la isla más famosa de la desarrolladora de videojuegos, tras el lanzamiento de la actualización 26.10, lanzado este 12 de septiembre de 2023.

Recordemos que en el primer crossover entre el videojuego y My Hero Academia llegaron las skins de Midoriya, Uraraka, Bakugo y All Might.

A continuación encontrarás algunas novedades:

Congela a tus enemigos: El objeto “Muro de Hielo” de Todoroki permite a los jugadores aumentar su poder al invocar escudos glaciales. El muro de hielo tiene un montón de vida para proteger a los jugadores y a su grupo de cualquier daño, y no se derretirá hasta que sea completamente destruido.

One for All, una vez más: ¡El Smash de Deku ha regresado! Esta poderosa habilidad puede eliminar enemigos desde Delaware hasta Detroit si se usa correctamente. Para obtener el Smash de Deku, ¡los jugadores deberán abrir las entregas de suministros de All Might! El Smash de Deku estará disponible hasta v26.20.

Un viaje heroico: Completa las misiones de Deku y las misiones de Todoroki para obtener PE. ¡Subirás de nivel al instante después de completar un total de seis misiones de My Hero Academia!

Conviértete en Héroe: Los fans pueden luchar como tres de los mejores héroes en entrenamiento de la UA – Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, y Mina Ashido – que aterrizan en Fortnite. Todos los tres atuendos ya están disponibles ahora en la Tienda de Objetos.

¿Cómo consigo el lote de los nuevos personajes jugables de Fortnite?

Los cosméticos, habilidades y atuendos ya están disponibles en la tienda del videojuego.

Lote de Shoto Todoroki: 2.400 paVos

Skin Shoto Todoroki + accesorio mochilero Alas Pirogélidas: 1.500 paVos

Pico Hojas Pirogélidas + Gesto Mitad Frío, Mitad Caliente: 1.000 paVos

Ala delta Planeador Pirogélido: 1.200 paVos

Envoltorio Uniforme de la UA: 300 paVos

Lote de Kirishima y Ashido: 2.800 paVos

Skin Mina Ashido + Accesorio mochilero Mochila de Pinky: 1.500 paVos

Skin Eijiro Kirishima + Accesorio mochilero Escudo de Red Riot: 1.500 paVos

Gesto Baile del Festival Cultural: 500 paVos

Pico Hacha Ácida: 800 paVos

Pico Garras de Red Riot: 800 paVos