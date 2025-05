Mayo 2025 está cargado de acción: conoce a los videojuegos más esperados del mes

Llegamos a la primera quincena de mayo, mes que trae consigo una alineación de lanzamientos que promete mantener a los gamers ocupados durante todo el mes. Desde grandes franquicias hasta nuevas propuestas independientes, estas son las novedades más destacadas que llegarán a consolas y PC.

Comenzamos con mención honorífica, con uno de los más ambiciosos de este año, se trata de DOOM: The Dark Ages, el más nuevo de la exitosa saga de Doom. Este año promete mucho al llegar a las consolas de nueva generación este 15 de mayo.

Doom: The Dark Ages: Precuela de Doom con temática medieval fantástica. Un juego de disparos y acción en primera persona, precuela de los consagrados DOOM (2016) y DOOM Eternal.

El 30 de mayo se pondrá a la venta Elden Ring Nightreign, un nuevo juego de acción multijugador de FromSoftware que llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC. El título no merece credenciales, pues está inspirado en el gran Elden Ring, GOTY 2024 por The Game Awards.

Uno de los lanzamientos más anticipados es F1 25, que llegará el 30 de mayo para PlayStation, Xbox y PC. Codemasters y EA Sports traen mejoras en el sistema de manejo, modos de juego renovados y gráficos más realistas, ideales para los fans de la Fórmula 1.

Capcom Fighting Collection 2: Colección de juegos de lucha: El próximo 16 de mayo se lanzará Capcom Fighting Collection 2, una nueva recopilación de los clásicos juegos de pelea de Capcom. Esta colección incluye ocho icónicos títulos, entre ellos: Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Project Justice, y los aclamados juegos de acción en 3D Power Stone y Power Stone 2.

Capcom Fighting Collection 2 estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam.

Lost Soul Aside: RPG de acción para un solo jugador. Es un próximo juego de rol de acción y aventuras desarrollado por Ultizero Games y publicado por Sony Interactive Entertainment. Su lanzamiento está previsto para el 29 de agosto de 2025 para PlayStation 5 y Windows..