The Lost Wild el juego que no sabías que necesitabas

The Lost Wild es un emocionante videojuego de terror en primera persona centrado en el mundo de los dinosaurios, desde el primer vistazo al tráiler, se nos viene a la mente un nombre: Dino Crisis, un videojuego similar que lamentablemente no ha vuelto a ver la luz del día, sin embargo, ahora es el momento perfecto para recibir un juego de terror que hemos estado deseando desesperadamente.

Por el momento, The Lost Wild solo ha sido anunciado para PC y aún no cuenta con una fecha exacta de lanzamiento, en la descripción del juego, podemos leer lo siguiente: “The Lost Wild es una experiencia inmersiva y cinematográfica que captura la majestuosidad y el terror de las criaturas más magníficas de la naturaleza: los dinosaurios. Enfréntate cara a cara con estas bestias que se comportan como animales salvajes, no como simples monstruos”.

“Explora una selva prehistórica en la que te encuentras directamente en el centro de la cadena alimenticia. Mantén la cabeza baja, mantente alerta y evita los peligros que te acechan. Si todo lo demás falla, corre o intenta intimidar utilizando armas no letales, lo que da lugar a un juego de gato y ratón lleno de intensidad.”

Si eres un amante de Jurassic Park, del terror y de los juegos de supervivencia, definitivamente no puedes perderte este título, el video luce espectacular, con una calidad impecable y una jugabilidad prometedora, ahora solo nos queda esperar la fecha de lanzamiento y cruzar los dedos para que también llegue a las consolas de nueva generación.

The Lost Wild es un videojuego de terror en primera persona que nos sumerge en un mundo de dinosaurios. Con su enfoque en la supervivencia y su realismo en el comportamiento de estas criaturas, promete brindar una experiencia emocionante y aterradora. Estaremos atentos a las noticias sobre su lanzamiento y esperamos que cumpla nuestras expectativas. ¡Prepárate para adentrarte en esta selva prehistórica llena de peligros y misterios!