Louise Duncan la sorpresa del British Open Femenino

Con tan solo 21 años de edad la golfista amateur Louise Duncan para la tercera ronda del British Open Femenino ya había cautivado a todos los asistentes. Esta es su primer aparición en un gran torneo después de ser la ganadora en el Campeonato Amateur Femenino.

Duncan, la aficionada de West Kilbride culminó una semana la que ella misma la ha denominado como alucinante, se logró posicionar dentro del Top 10 en su debut en el Major. La ronda final que Louise presentó fue espectacular, su inicio con un Birdie dejó a todos atónitos, cerrando con par 72, un total de 281 y siete bajo par.

Louise Duncan se ha convertido en la primera escocesa en disputar el título Smyth Salver como el mejor aficionado y la primera en realizarlo desde que este se convirtió en un Major. En 1988 quien lo realizó fue la escocesa Kathryn Imrie de Monifieth.

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La sueca desde su salida tuvo un comienzo perfecto, esta ocasión es la tercera vez en cuatro rondas exitosas, ganando en el Británico Amateur y derrotando a la islandesa Johanna Lea Ludviksdottir. La campeona amateur Angus Carrick y la subcampeona amateur Tara Macataggart admiraron cómo Louise Duncan se abría paso en el campo de golf.

¿Cuáles eran las posibilidades de Louise Duncan de ganar el Abierto Británico de Mujeres?

La estudiante de la Universidad de Stirling para jugar su primer gran torneo ya traía como antecedente el Campeonato Amateur Femenino.

Cada ronda que ejecutó fue mejorando hasta subir al primer tee en Carnoustie.

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Louise Duncan ha asegurado que:”Probablemente fue lo más divertido que he tenido en toda la semana. Para hacer rodar el putter y hacer algunos buenos putts, no podría haber pedido más. Estaba temblando en el putt del 18, sentí que en el 17 mi putt debería haber entrado, así que pensé que merecía un putt. Estaba extremadamente feliz de haberlo hecho”.