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Fútbol

Tiene Fassi destacada actuación en su “casa”

La golfista mexicana María Fassi compartió el sitio 15 del Walmart NW Arkansas Championship, mientras que la capitalina Gaby López finalizó en la posición 59.

María Fassi finalizó en el sitio 15 del Arkansas Championship

Escrito por: Azteca Deportes

ROGERS, ARKANSAS.- La egresada de la Universidad de Arkansas María Fassi, finalizó en el sitio 15 del Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G correspondiente al LPGA Tour que tuvo como escenario el Pinnacle Country Club campo par 71 de seis mil 428 yardas.

Fassi tuvo recorridos de 67, 67 y 68 para un acumulado de 202 golpes, 11 bajo par, mismo marcador que el de las estadounidenses Morgan Pressel, Yealimi Noh, Esther Lee, así como la inglesa Charlotte Thomas y la sueca Caroline Hedwall.

Por su parte la capitalina Gaby López con un score de 207 impactos, seis menos, compartió el casillero 59, en tanto que la suiza Albane Valenzuela quien también cuenta con la nacionalidad mexicana, no pasó el corte.

La ganadora de la competencia que repartió una bolsa de dos millones 300 mil dólares, fue Austin Ernst. La estadounidense tuvo recorridos de 65, 65 y 63 para un total de 193 impactos, 20 bajo par, seguida de la sueca Anna Nordqvist con un total de 195 strokes, 18 menos.

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