Jaime Lozano contento con la victoria necaxista, pero no satisfecho

Jaime Lozano consiguió su segundo triunfo al mando de Necaxa, su primero como local en el Estadio Victoria de Aguascalientes. A pesar de ser una semana complicada para la Liga MX por lo sucedido en Querétaro , ‘Jimmy’ asegura que los Rayos pudieron trabajar apropiadamente para enfrentar el primer encuentro de la jornada 10, en el que vencieron 1-0 a los Gallos Blancos.

“Una semana difícil para Querétaro, para el futbol nacional. De nuestra parte, como cuerpo técnico tratamos de no desconcentrarnos, de que teníamos una oportunidad el día de hoy. De ganar. Mis conclusiones es que es el partido que menos bien hemos jugado, pero aun así hicimos grandes jugadas. Me da gran felicidad que Jurado haya hecho el gol, por su presente y porque tendrá un gran futuro. No recuerdo muchas jugadas de gol de su parte. Hay que aprender a manejar el resultado y hoy lo hicimos”, dijo el entrenador en conferencia de prensa.

El cuadro de Aguascalientes no ganaba de local desde el 29 de octubre de 2021, jornada 16 del torneo anterior. Además tenían cuatro partidos sin ganar en liga. Por lo que este triunfo era muy importante para los hidrocálidos.

“Me voy con tres puntos, es lo más importante, nos urgía como equipo y por cómo se dieron los últimos dos partidos. En uno fue figura Cota y el otro lo perdimos en los primeros dos minutos. Me voy con ese buen sabor de boca de la victoria, del esfuerzo de los jugadores y con el cero atrás y más si aspiramos a calificar a otra cosa.”, Finalizó Lozano.

El gol de la victoria necaxista lo anotó Heriberto Jurado, un canterano de apenas 17 años de edad y originario de Chiapas. Hizo su primer gol como profesional e incluso se ha hecho uno de los elementos importantes para Jaime Lozano.

“Me parece que es un perfil de jugador muy maduro para su edad. Jurado es muy desequilibrante pero a la vez escucha y eso es muy importante para su edad. Ya se me hacía muy sobresaliente y hoy le tocó hacer su primer gol en primera división. Todo el grupo lo arropa y le aconsejan que sigan así para que no se relaje. A los jóvenes se les arropa y se les apoya.” Aseguró el DT necaxista.