La Selección Mexicana va por su segundo triunfo en la Revelations Cup

La Selección Mexicana Femenil está a horas de su segundo desafío dentro de la Women’s Revelations Cup: el partido contra Costa Rica.

En la primera fecha, en su primer partido oficial con Pedro López en el banquillo se llevaron los tres puntos con un gol de último minuto por parte de Kiana Palacios, por lo que se colocan en la primera posición del certamen.

En su segundo duelo, se medirán ante Costa Rica, otro de los equipos clasificados a la Copa del Mundo próxima; quienes en su debut, empataron 1-1 contra Colombia.

Previo al encuentro, Natalia Mauleón, una de las jugadoras que vive su primer proceso con Selección Mayor, aseguró que le emociona mucho el manejo del estratega español, así como el apoyo de las jugadoras más experimentadas.

“La verdad es un salto muy importante. Aquí hay mucha experiencia y el tema físico es importante. Tenemos una base para venir aquí y demostrar nuestro trabajo”, declaró la mediocampista del América.

Con base en lo mismo, Itzel González, quien ha fungido como portera titular, asegura que las futbolistas jóvenes han vivido un proceso que hace un grupo fuerte con todavía mucho más para crecer.

Desde la existencia del circuito femenil profesional mexicano, la Selección se ha encargado de brindarle cada vez más espacios en el equipo a quienes militan en la liga local.

Al respecto, Karla Nieto confirmó que se siente afortunada. “Somos afortunadas, primero porque tenemos una liga que está evolucionando, y eso habla del crecimiento que está teniendo, pero nos queda mucho por trabajar y avanzar”, constató, “es cierto que gracias a eso son menos las jugadoras que llamamos del extranjero, pero eso no significa que dejemos de aspirar a salir”, cerró.

La Revelations Cup como preparación mundialista

De los cuatro equipos que participan en la Revelations Cup, México es el único que quedó fuera de la clasificación al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, por lo que tanto Nigeria, como Colombia y Costa Rica, utilizarán el torneo relámpago como preparación para la justa mundialista.

Del lado contrario, la misma Nieto admitió que ha sido complicado enfrentar estos duelos con consciencia de que no participarán en el Mundial. “Tenemos los partidos de preparación y no estamos en el Mundial y eso de alguna u otra forma es triste para nosotras y para el futbol mexicano femenil”, pero no descarta que darán lo mejor de sí para poner el nombre de México en alto.