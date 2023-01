Selección Mexicana le ‘roba’ delantero a Argentina

La Selección Mexicana por encima de Argentina. En los últimos años, el conjunto Azteca ha tenido que adelanterse a otros equipos nacionales para tener más futbolistas en la escuadra que nos representa a todos, ahora es el caso de Luca Martínez Dupuy.

El último caso para México fue el Marcelo Flores. El joven jugador tenía tres opciones: nuestro país, Canadá e Inglaterra; al final decidió representar la playera de nuestro país, con la ligera esperanza de llegar al Mundial de Qatar 2022, pero al final Gerardo Martino lo dejó fuera de la lista de 26 futbolistas.

Marcelo Flores y su sueño de jugar un Mundial con México

El jugador del Real Oviedo, ha tenido participación en selecciones menores, con cinco duelos en la Sub-16 y 12 con la Sub-20; aunque fue muy criticado por no ir al preolímpico, donde quedaron fuera de la Copa del Mundo de la categoria, y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, con la Selección Mayor apenas suma tres encuentros. El primero, su debut frente a Chile en un amistoso en Estados Unidos en el 2021. Luego frente a Guatemala, también duelo preparativo; mientras que el último fue en la Nations League ante Surinam en junio del año pasado, donde falló una pena máxima en el triunfo 3-0, en el Estadio Corona de Torreón.

Luka Martínez Dupuy prefiere a México sobre Argentina

El último de los casos más sonados es el del ya mencionado Luka Martínez Dupuy. El delantero nació en San Luis Potosi, pero de padre argentino tiene la opción de jugar para cualquiera de las dos selecciones, pero ya tomó la decisión de quien a representar.

“Estoy 100% comprometido con México porque a tantos kilométros de distancia fueron los primeros que se fijaron en mí y me dieron la oportunidad. Cada vez que me toca ir me alegra mucho y me compromete a dar todo. Ya he hablado con la gente de allá y cada vez tengo más ganas de volver. Estamos esperando el llamado”, declaró para el sitio web BolaVip.

Actualmente se encuentra en Chile, con Rosario Central, en la pretemporada del equipo, donde se viene recuperando de una lesión en los ligamentos de una de las rodillas. Y espera este torneo que viene ya pueda volver a las canchas, para también poder considerado por la Selección Mexicana en el proceso para el Mundial de 2026.