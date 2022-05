Aficiones como la de Atlas o Tigres jamás abandonan: Lucas Ayala

Tigres y Atlas disputan este sábado el primer boleto a la final del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX en el duelo de vuelta en esta serie en el Estadio Universitario el próximo sábado. Los universitarios tienen una tarea difícil con una desventaja de tres goles luego de caer en el estadio Jalisco; sin embargo, con una afición como la de los universitarios y un ambiente como al que nos tiene acostumbrados el “Volcán” todo puede pasar.

Apoyo de la afición felina

“Este sábado ahí va a estar la afición de Tigres y no tengo duda desde que el camión salga del hotel los jugadores van a sentir ese apoyo, desde que el camión de los jugadores vaya del hotel porque eso es la afición de Tigres, igual que la de Atlas, son aficiones muy parecidas, en el tiempo que me tocó estar en momentos complicados jamás nos abandonaron”, mencionó el ex futbolista de Tigres y Atlas, Lucas Ayala en entrevista para Azteca Deportes.

Su pasado en ambas instituciones

Lucas Ayala fue parte tanto de Tigres como Atlas en la Liga BBVA MX y asegura que estas dos aficiones son de las más fieles y pasionales del balompié azteca.

“Soy muy afortunado por ser parte de las dos instituciones que nombraste, dos instituciones que desde el principio me han tratado de maravilla y apoyo, hoy los dos se encuentran en una semifinal, uno aprecia y quiere mucho, sobre todo a las aficiones como la de Atlas como la de Tigres, conmigo se comportaron de maravilla, cuando me tuvieron que putear lo hicieron cuando me tuvieron que apoyar también lo hicieron y es parte del futbol”, puntualizó el ahora director técnico.

Lucas Ayala

Por último, Ayala fue dueño del medio campo en los tres equipos que participó (Tigres, Atlas y Veracruz) y ahora describe a los mediocampistas semifinalistas, Aldo Rocha y Rafael Carioca como el equilibrio de sus escuadras para la antesala de la final del Clausura 2022.

“Magníficos los dos, el trabajo que hace Aldo (Rocha) desde que llegó al Atlas es fundamental, es el corazón del Atlas, el alma y el equilibrio, un tipo de contagia y ordena a su equipo, un líder y Rafael me encanta, un jugador con una calidad increíble, lo de Carioca, el equilibrio de Tigres”, finalizó.

Tigres vs Atlas

Tigres recibirá a Atlas este sábado en el Estadio Universitario a las 20:00 horas y conoceremos al primer finalista del torneo.