Ídolo de Tigres revela que rechazó varias veces al club

Así lo contó el argentino, Lucas Lobos, hace unos días en una plática en la que se sinceró de que no tenía contemplado fichar con el equipo de la UANL debido a que en ese momento estaba muy comprometido con el Cádiz de España.

Hasta que en enero del 2008, Lucas terminó llegando de manera un tanto circunstancial a los ‘Felinos’ cuando acabó aceptando la oferta de la directiva después de varios intentos fallidos.

“Había otras posibilidades, estaba el Levante, el Betis, la idea era tratar de hacer carrera en España, pero vino Enrique Borja, presidente en ese momento de Tigres, me habló de la afición, del club, yo no conocía mucho al futbol mexicano”, aceptó Lobos.

Te puede interesar: ¿Quién es el “James” del Monterrey? Cortizo lo revela

Tigres vs Mazatlán| Liga BBVA MX | Jornada 2 | Clausura 2025

Lucas tuvo dudas, pero el tiempo le dio la razón

Lobos, declaró en una entrevista dentro del canal de Youtube ‘Días de Futbol’ en el que hizo un repaso de toda su carrera y señaló que en aquellos días contemplaba naturalizarse español para mantenerse en aquel país.



‘’A México lo dudaba, ellos hacen una oferta, yo les digo que no, por eso no, después hacen otra oferta y les digo no. Ya había tenido la oportunidad de irme y decía ‘me quedo porque vamos a ascender’”, relató sobre su intención de quedarse en el Cádiz que estaba en la Segunda División.

Después de bastante tiempo, su representante le pidió que diera un número para saber cuánto quería ganar, a lo que Lucas Lobos pensó que dando una cifra alta acabaría con el interés de Tigres.

‘’Les tiró un número, cosa de que digan que no. Dijeron que sí los mexicanos. Al final se termina dando, me iba a un futbol desconocido, a un club que no lo tenía muy visto, pero fue una de las cosas más lindas que en mi carrera me pasó’’, afirmó.

Los números de Lobos en Tigres

El mediocampista argentino llegó a los ‘Felinos’ para el 2008 y rápidamente se convirtió en el referente en ofensiva del club hasta en el 2014 que sorpresivamente se fue traspasado al Toluca.

En el 2011 y 2012 ganó el Balón de Oro de la LIGA BBVA MX en dos torneos, lo que lo consolidó como uno de los mejores futbolistas de la Primera División.



Mientras que a nivel de clubes, fue figura del título que consiguieron los Tigres en el Apertura 2011 con el que rompieron una sequía de la institución sin ser campeón de 29 años.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá los partidos de Necaxa como local en el Clausura 2025