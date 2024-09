Lucas Ocampos revela la razón por la que decidió firmar con Rayados

Rayados de Monterrey tiene nuevo fichaje bomba. La mañana de este martes 3 de septiembre, el conjunto de la Sultana del Norte hizo oficial el fichaje de Lucas Ocampos, futbolista que llega procedente del Sevilla, y que en una emotiva despedida de su exclub, confesó las tres razones por las que decidió llegar a México.

El nuevo jugador de Martín Demichelis, de 30 años de edad, habría firmado un contrato con el equipo regiomontano por los siguientes tres años, y por una suma cerca de 7.25 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, sitio especializado en transferencias.

Las tres razones por las que Lucas Ocampos habría firmado con Rayados

Una vez que se hizo oficial su salida, el Sevilla le organizó una emotiva despedida a su jugador, con quienes militó desde el 2019, aunque estuvo un año cedido al Ajax, entre el 2022 y el 2023, donde incluso varios futbolistas del plantel de LaLiga le dedicaron un video para decirle adiós.

Asimismo, en dicho evento, el nuevo jugador de Rayados reveló las razón por las que decidió llegar a Monterrey: “Fue una decisión personal y familiar, Martín (Demichelis) me da mucha ilusión y la primera vez que hablé con él, me propuso y me mostró el proyecto.

“Una decisión muy importante y dura por lo que estoy dejando aquí, he hablado con Oliver (Torres) y ‘Tecatito’, eso me ayudará para la adaptación, esperemos vernos protno ahí", aseguró Lucas Ocampos.

Los refuerzos de Rayados para este Apertura 2024

Con esto se concretaron ya cinco refuerzos para Rayados en este Apertura 2024: Roberto de la Rosa, Oliver Torres, Johan Rojas y Fidel Ambriz; además de Martín Demichelis, quien llegó para relevar el lugar de Fernando Ortíz, a quien decidieran darle las gracias tras la eliminación en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2024.