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¿La recuerdas? Así luce ahora Kaitlyn (Celeste Bonin) exluchadora de WWE | FOTOS

Checa esta galería sobre Celeste Bonin, conocida como Kaitlyn en el mundo de la lucha libre y excampeona en la empresa WWE.

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