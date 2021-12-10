FOTOS: Triplemanía Regia en su segunda edición

Jorge López Mendoza/Milenio | Monterrey, Nuevo León 4 de Diciembre de 2021 Presentación de la lucha libre de la AAA en el estadio de beisbol Monterrey FOTO: JORGE LÓPEZ/MILENIO DIARIO

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La Triplemanía Regia cumplió con todas las expectativas que se habían despertado en los días previos al magno evento, con ocho duelos de alto calibre y que en el evento central dejó a El Hijo del Vikingo como nuevo megacampeón.

El pasado 4 de diciembre, una constelación de figuras se dieron cita en el Palacio Sultán, de la ciudad de Monterrey para vivir la segunda edición de la Triplemanía Regia, que convocó a más de 14 mil aficionados.

Hijo del Vikingo, nuevo megacampeón

En la Triplemanía Regia, se disputó el megacampeonato que dejó vacante Kenny Omega semanas atrás, y para encontrar nuevo dueño, se enfrentaron en un duelo de todos contra todos: Hijo del Vikingo, Jay Lethal, Bobby Fish, Bandido y Samuray del Sol.

El duelo fue espectacular, con movimientos arriesgados de inicio a fin, con velocidad y con cinco figuras que se entregaron a la afición regia.

La conclusión se dio cuando El Hijo del Vikingo realizó un “Cuerno del Vikingo” sobre Samuray, logrando hacer la cobertura para llevarlo a la derrota y él poder levantarte con el triunfo.

Los resultados de la Triplemanía Regia

1.- El Hijo del Vikingo pasó por encima de Samuray del Sol, Bandido, Jay Lethal y Bobby Fish.

2.- FTR retuvo los títulos (Dax Harwood y Cash Wheeler) (campeones actuales) vs. Lucha Brothers (Pentagon Jr. y Fénix)

3.- Dralístico y Dragon Lee derrotaron a Laredo Kid y Willie Mack.

Triplemanía Regia | Evento completo Lucha Azteca AAA

4.- La Empresa venció (Sam Adonis, Puma King y DMT Azul) vs. Psycho Circus (Monster Clown, Chessman y Dave the Clown)

5.- Vencieron la nueva Generación Dinamita (El Cuatrero, Sansón y Forastero) vs. Los Vipers (Abismo Negro Jr., Psicosis y Arez) vs. Poder del Norte (Mocho Cota Jr., Tito Santana y Carta Brava Jr.)

6.- Leyenda Americana y Gran Mazo derrotaton a Venenoide y Engaño

7.- Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star perdieron ante Lady Maravilla, La Hiedra y Lady Flammer.

8.- Caín Velásquez, Psycho Clown y Pagano derrotaron a LA Park, Taurus y Rey Escorpión.