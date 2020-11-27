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GALERÍA: Undertaker 'descansó en paz' en una noche emotiva
El Undertaker se vio acompañado en su última presentación, por muchos amigos y compañeros, de la talla de HHH, Shawn Michaels, Mick Foley y más estrellas de WWE.
IMÁGENES CORTESÍA WWE
El Undertaker rompió el silencio sobre el complicado inicio de su trayectoria 😱https://t.co/sfR5A9ovin— Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) November 24, 2020
Las palabras del Undertaker hacia Rey Mysterio son imperdibles ❗Qué gran honor❗https://t.co/N58VEfGpxN— Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) November 23, 2020
El Undertaker tuvo un fuerte motivo para dejar lo que más amaba... 😰https://t.co/FGYqzA6ifw— Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) November 23, 2020
El Undertaker tuvo más de 2 mil 388 luchas ❗Checa sus números en 30 años de carrera❗https://t.co/VhWnFAcjW3— Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) November 23, 2020