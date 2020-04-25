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Checa las mejores imágenes la segunda jornada de Lucha Fighter

En Lucha Fighter apareció Pentagón Jr. y LA Park para demostrar toda su categoría, llevándose cada uno triunfos a sus casas.

Por: Azteca Deportes

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