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¡Pentagón Jr, es el gran campeón de Lucha Fighter!

Pentagón Jr. venció en una intensa Final a Psycho Clown. Además Lady Shani y Dinastía salieron con títulos en sus cinturas.

Por: Azteca Deportes

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