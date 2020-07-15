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Charlotte Flair, la campeona y novia del mexicano, Andrade

La luchadora Charlotte Flair es una de las mejores exponentes en el mundo de la lucha libre.

Por: Azteca Deportes

Charlotte Flair luchadora WWE
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