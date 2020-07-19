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Rey Mysterio se queda sin un ojo | Memes

El mundo de las redes reaccionó con imágenes, luego de que se anunciara que Rey Mysterio perdió un ojo.

Por: Azteca Deportes

Rey Mysterio pierde un ojo memes
Los mejores memes de la lucha de Rey Mysterio en la que perdió un ojo.
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