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Cibernético y grandes momentos en su carrera

El luchador Cibérnetico ha pertenecido a facciones y ha enfrentado a los mejores luchadores.

Por: Azteca Deportes

Cibernético Luchador
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La Parka y Cibernético
Luchador Cibernético
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