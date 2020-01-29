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GALERÍA | Una multitud despide a La Parka en la Basílica de Guadalupe

Decenas de personas asistieron a la Basílica de Guadalupe a la misa en memoria de La Park.

Por: Azteca Deportes

Misa en honor a La Parka
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Misa en honor a La Parka
Misa en honor a La Parka
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