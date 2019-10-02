Los luchadores exóticos es un concepto de gladiador que enaltece el glamour, colorido, estilo y carisma en el encordado. En la empresa Lucha Libre AAA, han pasado varios luchadores de este tipo, y entre ellos destacan Pimpinela Escarlta, un luchador con más de 30 años de carrera, quien con todo y una larga trayectoria, continúa brillando con su calidad, lentejuelas y diamantina.

Polvo de estrellas marcó una época, y con sus tonos dorados y plateados cautivó a propios y extraños. El luchador sigue activo, pero con presentaciones esporádicas.

Mamba es la actualidad de este género, y cosecha triunfos en las empresas en las que ha estado, especialmente en la Tres Veces Estelar. Junto con la Pimi y Máximo forman el trío de las Fresas Salvajes.

My Flowers fue un luchador de categoría, con calidad, argumentos en el encordado y versatilidad.

Máximo, de la dinastía de los Álvarado, acopló el concepto de los exóticos a un personaje de película. Es en estos momentos un gladiador que es punta de lanza por su dinastía, experiencia y calidad.