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GALERÍA | Keyra y El hijo del vikingo, campeones de Lucha Capital

En el evento final, Keyra y El Hijo del Vikingo resultaron los monarcas de esta temporada.

Por: Azteca Deportes

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