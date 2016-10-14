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Los luchadores de la Liga Elite

Conoce un poco más de estos gladiadores de disfrutas cada semana en Lucha Azteca

Por: Azteca Deportes

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Conoce a este luchador que llegó desde Brasil

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Puro poder y músculos

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El técnico más odiado de Lucha Azteca

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Un gran ídolo de la Lucha Libre mexicana

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El preferido de los más pequeños

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Una verdadera leyenda viviente

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Conoce a este luchador que llegó desde Brasil

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