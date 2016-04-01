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Luchadores impactantes se adueñan del cuadrilátero
De dos a tres caídas Lucha Azteca llega para quedarse en el corazón de los mexicanos. ¡Dale play!
Celeste Lugo(c) | La primera edición de la Lucha Azteca llega a todos ustedes por TV Azteca
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