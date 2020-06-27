6 luchadores canadienses que han estado en AAA

Los luchadores canadienses siempre han tenido un lugar especial dentro de la AAA. La afición recibe con gran cariño a los gladiadores provenientes del país de la "hoja de maple".

Existen varios personajes que a lo largo de sus trayectorias han tenido participación dentro del pancracio nacional.

El Vampiro comenzó su carrera en Montreal y fue el primero que marcó el camino para sus compatriotas. En la década de los 90's, el luchador nacido en Ontario era un "boom" dentro de la caravana de la tres veces estelar.

También en los 90's, Vampiro tuvo una rivalidad con Leatherface, su compatriota al que le quitó la cabellera el 28 de junio de 1992 en la Plaza de Toros de Monterrey.

Actualmente Kenny Omega es el Megacampeón de AAA. El nacido en Winnipeg le quitó el cinturón a Fénix, en contienda que se celebró en Orizaba, Veracruz, durante la edición 13 del evento estelar Héroes Inmortales.

En la rama femenil, Canadá también ha tenido grandes representantes de la lucha libre que han dejado huella en la afición mexicana.

Jennifer Blake ingresó a AAA a finales del 2009, ella fue integrante de la Legión Extranjera de Konnan. En 2011 logró su gran victoria en la tres veces estelar, junto a Alan Stone conquistó el Campeonato Mundial Mixto.

Angelina Love, la llamada "Canadian Angel" también tuvo varias participaciones en la AAA. Pero la más reconocida por los fans es Taya. La "Güera Loca" marcó una época en la lucha libre femenil al ser reclutada por el Hijo del Perro Aguayo. La canadiense es una de las consentidas del respetable desde que fue integrante de los "Perros del Mal".

Taya no es solo una luchadora encantadora, pues tiene en su baraja, técnica, astucia, mentalidad ganadora y evidentemente rudeza, que le aprendió del fallecido Hijo del Perro Aguayo.