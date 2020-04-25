Luchadores que siguieron en el gusto de la afición tras perder la máscara

La máscara tiene misticísmo, magía y poder, al guardar la verdadera identidad de los luchadores que las portan, por lo que en una contienda de máscara contra máscara, no solo se apuesta la 'tapa' sino eventualmente la carrera, pues algunos de ellos no logran encontrar un vínculo con la afición.

Sin embargo, hay muchos que han logrado seguir luchando y siendo identificados por el respetable que llena las arenas.

La empresa AAA tiene grandes referentes que a pesar de perder la tapa aún son referentes del arte del pancracio.

Dr. Wagner Jr. quien recientemente reapareció AAA, en el torneo "Lucha Fighter" es el ejemplo claro, pues fue ovacionado en su retorno.

El hijo de Simón Blanco perdió la tapa contra Psycho Clown, pero siguió en el gusto de los fans. El originario de la Comarca Lagunera es una de las grandes estrellas en la caravana de la tres veces estelar.

Averno es otro de los luchadores que sin su máscara sigue siendo un referente. El integrante de los OGT's es uno de los rudos más queridos por la gente de lucha libre, y además uno de los más técnicos y con más escuela.

Monsther Clown perdió la tapa a finales del año pasado, en la edición de Triplemanía Regia. El integrante de los "Psycho Circus" perdió ante Aerostar, en una rivalidad que venía ocurriendo en todo el 2019 y pese a ello, sigue como uno de los favoritos de la afición. Inclusive muchos de los pequeños aficionados, manifiestan su dolor por la caída del "totalmente traidor".

Superfly, Carta Brava Jr. y Mamba son otros de los gladiadores que al revelar su identidad no perdieron vigencia en la lucha libre mexicana y son reconocidos.

NOTA: Eder Calderón