Recuento de las primeras 5 Triplemanías

La Triplemanía es el máximo evento de lucha libre en nuestro país. Hasta el día de hoy se han realizado 27 ediciones del magno evento que organiza la empresa AAA. Aquí te vamos a presentar un recuento de las primeras 5 ediciones de esta función que paraliza a todo el país y más allá de nuestras fronteras.

Triplemanía I

Fecha: 30 de abril 1993

Sede: Plaza México

Asistencia: 48 mil espectadores

Una de las noches mágicas de la lucha libre mexicana. La primera edición de Triplemanía quedó grabada en el corazón de la afición al pancracio. Cien Caras y Konnan protagonizaron una "lucha de retiro". Fue un combate lleno de polémica, y la intervención de Jake Roberts, provocó que Konnan fuera derrotado, lo que provocó que se alejara un tiempo del arte de los costalazos.

En otro combate, Perro Aguayo y Máscara Año 2000 se batieron en lucha de apuestas. Cabellera contra Máscara. El "Can de Nochistlán" dio a conocer el rostro de Jesús Reyes. Inolvidable noche.

Triplemanía II

Fecha: 15 de mayo 1994

Sede: Auditorio Benito Juárez (Zapopan)

Asistencia: 10 mil espectadores

Después del gran éxito de la primera edición, la segunda Triplemanía se traslado a Jalisco. Como principal lucha tuvo una lucha de apuestas. Máscara contra Máscara entre el veracruzano Máscara Sagrada y el japonés Black Cat. El encuentro finalizó con derrota para el oriental y la afición conoció su rostro Víctor Manuel Mar. Durante la función también se contó con la presentación estelar de las estrellas Lyger y Tigre Mask IV.

Triplemanía III

Fecha: 30 de abril 1995

Sede: Salón Río Nilo

Asistencia: 25 mil espectadores

Durante esta edición se pusieron en juego los títulos UWA y IWC de Peso Pesado, que eran propiedad de Cien Caras y Máscara Año 2000. Quieres retuvieron sus cetros al vencer en tres caídas a Perro Aguayo y Konnan. En otra lucha destacada, El Hijo del Santo, La Parka, Rey Misterio Jr. y Octagón Jr. derrotaron a Fuerza Guerrera, Blue Panther, Pentagón y Psicosis en lucha pactada a tres caídas.

Triplemanía IV

Fecha: 15 de junio 1996

Sede: Plaza Toros Orizaba

Asistencia: 10 mil espectadores

Rey Misterio se enfrentó a Juventud Guerrera en una lucha que incluía apuesta de dos automóviles. Al final el oriundo de San Diego se llevó el triunfo. En otra de las lucha estelares. El Cibernético, acompañado de los Villanos IV y V vencieron a Perro Aguayo, Octagón y Psicosis, en un combate pactado a 3 caídas.

Triplemanía V

Fecha: 13 de junio 1997

Sede: Plaza Toros Tijuana

Asistencia: 15 mil espectadores

En la pelea estelar, Los Payasos, Coco Rojo, Coco Azul y Coco Amarillo vencieron a Máscara Sagrada Jr.,Súper Muñeco y La Calaca. Fue un combate en la modalidad de apuestas Steel Cage Match. El último luchador en quedar dentro de la jaula fue La Calaca, por lo que perdió la máscara. El gladiador reveló su identidad. Dijo llamarse Alberto Medina y ser originario de Monterrey, Nuevo León.