Luchadores que causaron miedo por su tonelaje

Existen en Lucha Azteca AAA estetas que por su gran físico imponen respeto entre sus rivales. Algunos de ellos, tienen como parte de su personalidad, el importante tonelaje, el cual es un arma que usan en sus contiendas.

El Niño Hamburguesa, consentido del público infantil es uno de los que a pesar de su tamaño causa un impacto en sus adversarios, precisamente por los kilos que mueve con agilidad y poder.

Se podría decir que el "Consentido de las abuelitas" es el representante de un estilo de lucha que impuso durante la década de los 90, el famoso Brazo de Plata, después llamado Super Porky.

Porky, padre de Psycho Clown, Máximo y Goya Kong es tal vez el máximo referente entre estos gladiadores pesados entre los pesados.

Integrante de la dinastía Alvarado; Super Porky es un referente del pancracio nacional y durante más de una década fue protagonistas de las grandes carteleras de la tres veces estelar.

Los hermanos gemelos Manuel y Víctor Santiago formaron una dupla de auténtico peso. Los "Headhunters" causaron gran impacto entre los fans. En la década de los 90 llegaron a México y desde entonces su sola presencia causaba sensación en todas las arenas del país.

El "Headhunters" ganaron varios de los grandes cinturones nacionales de parejas y tuvieron mucha rivalidad con los grandes pesos pesados mexicanos como Texano, Silver King, Atlantis y Rayo de Jalisco Jr.

En la actualidad, la empresa AAA tiene en la rama femenil una representante de gran talla. Ella es Big Mami, quien además tiene una relación "peligrosa" con Niño Hamburguesa, eso y la creciente rivalidad contra Lady Maravilla, hacen de Big Mami una de las grandes consentidas.

TEXTO: EDER CALDERÓN