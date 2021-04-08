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Raquel González, luchadora de origen mexicano que es Campeona en WWE | FOTOS

Conoce en fotos a Raquel González, luchadora de origen mexicana que ganó el Campeonato de NXT, marca de la empresa estadunidense WWE.

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