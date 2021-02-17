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Taya Valkyrie, la "Wera Loca" de la lucha libre | FOTOS

Luchadora canadiense que ha ganado en tres ocasiones el Campeonato Reina de Reinas de Lucha Libre Triple A y con más de 10 años de experiencia. Conócela con estas fotos.

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