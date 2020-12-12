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Trimplemanía XXVIII Pentagón Jr. y Fénix retienen campeonatos

En duelo de parejas, se enfrentan Rey Escorpión y Texano Jr., Octagón Jr. y Mysteziz Jr. parejas que buscarán despojar a Pentagón Jr. y Fénix de los títulos de parejas.

Por: Azteca Deportes

Fénix y Pentagón Jr.
Fénix
Mysteziz, Pentagón Jr., Hijo de Vikingo, Fénix y Octagón Jr.
Pentagón Jr. frente a Texano Jr.
Vuelo de Octagón Jr. sobre Fénix
Octagón Jr. sometido
Llave a Fénix
/
Fénix y Pentagón Jr.
Fénix
Mysteziz, Pentagón Jr., Hijo de Vikingo, Fénix y Octagón Jr.
Pentagón Jr. frente a Texano Jr.
Vuelo de Octagón Jr. sobre Fénix
Octagón Jr. sometido
Llave a Fénix
Fénix y Pentagón Jr.
Fénix
Mysteziz, Pentagón Jr., Hijo de Vikingo, Fénix y Octagón Jr.
Pentagón Jr. frente a Texano Jr.
Vuelo de Octagón Jr. sobre Fénix
Octagón Jr. sometido
Llave a Fénix

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