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Zelina Vega/Thea Trinidad, luchadora y gamer de origen latino ¡Conócela en FOTOS!

La luchadora de origen puertorriqueño estuvo en WWE por varios años y cuenta con varios años de experiencia. Actualmente es gamer y streamer.

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