Así lucirá Memo Ochoa cuando sea un adulto de la tercera edad, según la IA

Memo Ochoa anunció oficialmente su retiro de las canchas tras 22 años como profesional tras debutar en 2004 con el club América. El adiós del legendario guardameta llega tras ir a su sexta Copa Mundial de la FIFA™, para cerrar con broche de oro una gran trayectoria. Es por ello que en esta ocasión la IA reveló cómo lucirá cuando sea un adulto de la tercera edad.

Según una proyección realizada con inteligencia artificial, Ochoa, quien fue despedido por la FIFA con un emotivo mensaje, conservaría uno de los rasgos que lo hicieron inconfundible durante su carrera: su abundante cabello rizado.

Conservaría uno de los rasgos que lo hicieron inconfundible durante su carrera: su abundante cabello rizado.|Guillermo Ochoa

Los rasgos de Memo Ochoa en la tercera edad

En esta recreación, el exportero luce una melena completamente canosa, con rizos definidos y mayor volumen, acompañada de arrugas marcadas en el rostro que reflejan el paso de los años. Su expresión transmite experiencia y serenidad, mientras que su complexión permanece atlética, como la de alguien que nunca dejó de cuidar su condición física.

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Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero sí le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

El adiós de Memo Ochoa

El canterano del América le dijo adiós a las canchas tras la eliminación de México en la justa mundialista, en la que vio minutos en el tercer partido del equipo en la fase de grupos, para así cerrar su carrera donde comenzó todo: Estadio Azteca, ahora Banorte.

El guardameta fue a 6 justas veraniegas con México, pero solo en 4 de ellas tuvo minutos dentro del terreno de juego, siendo titular en solo 3: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Al momento se desconoce qué será de Memo tras el retiro, pues en las últimas horas circuló que rechazó la propuesta de Rafael Márquez para quedarse en la selección.