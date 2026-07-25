Xolos de Tijuana vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 24 de julio, partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026; marcador online

Gran partido desde la frontera norte del país entre los Xolos de Tijuana y el Club León en partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026. El cuadro comandado por Sebastián Abreu ya sacó las tres unidades en la primera fecha cuando venció a los Tigres de la UANL, mientras que, el equipo esmeralda fue derrotado en casa por el Atlas de Guadalajara. Cabe destacar que, si el equipo rojinegro saca el triunfo, estaría en la cima de la tabla general con Cruz Azul.

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