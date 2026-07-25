Atlante vs América EN VIVO y GRATIS | ver resultado de transmisión por TV Azteca HOY viernes 24 de julio, partido de Eugenio Pizzuto vs Sebastián Cáceres de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026; marcador online

Este viernes 24 de julio del 2026, sigue la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los encuentros destacados del tradicional Viernes Botanero es el Atlante vs América.

¡Regresan a la catedral! 🐴🏟️



Los Potros disputarán por primera vez en mucho tiempo un partido en el Estadio Banorte, lo harán ante el América y en nuestra pantalla.#ViernesBotanero #AtlanteXAzteca



🔴 Atlante vs América EN VIVO 8:50 PM por Azteca 7 y https://t.co/OqYzbKT3Ba… pic.twitter.com/jZippbGHv3 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 24, 2026

El encuentro de Atlante vs América se va a disputar en el Estadio Banorte, inmueble que utilizan los dos equipos para jugar de local en la competición. Inicia en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.



Atlante vs América

Hora: 21:05 horas tiempo del centro de México

Fecha: viernes 24 de julio del 2026

Estadio: Estadio Banorte

Así puedes ver el Atlante vs América EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Atlante vs América lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS en el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Ellos serán los encargados de representar el Atlantismo esta noche 🔵🔴#LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/XE7xrdAUZj — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 25, 2026

La transmisión del encuentro comienza en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el análisis de Rosique, Zague y David Medrano.

Así llega Atlante y América

Para el encuentro, Atlante llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con cero puntos conseguidos en la competición. Su primer encuentro lo terminó perdiendo 1-2 ante Necaxa, el anotador del partido fue Eugenio Pizzuto.

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Por su parte, el América llega en el octavo lugar de la tabla con tres puntos conseguidos. Su primer encuentro lo logró ganar 1-0 ante Querétaro con un gol de Isaías Violante en los minutos finales.

